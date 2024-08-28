Работники сферы культуры Подмосковья получили награды

В доме правительства Московской области накануне состоялся Московский областной педагогический совет работников образовательных организаций сферы культуры Московской области. В рамках программы были вручены награды 13 представителям сферы культуры Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе приняли участие первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, а также Народный артист СССР Юрий Башмет.

Работники культуры получили почетные звания «Заслуженный работник культуры Московской области», а также дипломы в номинациях «Лучшая детская школа искусств в 2023-2024 учебном году», «Лидер по выявлению и поддержке одаренных детей в 2024 году», «Лидер по охвату услугами дополнительного образования сферы культуры в 2024 году». При этом профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» Анатолию Уманцу вручили орден «За заслуги в культуре и искусстве».

«В прошедшем учебном году в 1 класс детских школ искусств поступили более 25 тыс. человек. Приятно, что такое количество талантливых ребят развивают свои умения, хотят профессионально расти. Важно всячески поддерживать их стремления, создавать все необходимые условия для дальнейшего развития. Отдельно благодарю педагогов, которые работают с большой любовью к детям и помогают им раскрывать творческий потенциал», — сообщил Бронштейн.

Министр культуры и туризма Московской области вручил почетные грамоты представителям Пушкинской детской школы искусств — Ирине Зайцевой и Наталье Пузаковой, преподавателям по классу баяна/аккордеона.

«Сегодня в Подмосковье работают 174 организации дополнительного образования в сфере культуры, в которых обучаются более 110 тыс. детей и трудятся почти 7 тыс. преподавателей. Самыми востребованными направлениями у поступающих остаются вокальное и музыкальное искусство, инструментальное исполнительство и хореографическое творчество. Радостно наблюдать, что, вместе с тем, растет интерес и к театральным, хоровым, духовым отделениям», — сказал Василий Кузнецов.

С приветственным словом перед представителями культуры выступил Народный артист СССР Юрий Башмет. По его словам, культура играет важную составляющую в воспитании молодежи всей страны.

«Культура — это душа нации, и образование в этой сфере играет ключевую роль в формировании ее будущего. В Московской области обучается огромное количество детей, и им помогают настоящие мастера своего дела. Я искренне верю, что учреждения культуры будут раскрывать все больше талантов, которые станут фундаментом для культурного наследия нашей страны», — отметил Башмет.

Работа детских школ искусств и культурных учреждений в Подмосковье способствует сохранению и приумножению культурного наследия региона. Ранее учащиеся из 12 образовательных организаций Московской области приняли участие в Детском культурном форуме, который проходил в Москве с 22 по 24 августа. В составе детской делегации они приняли участие в форуме по шести творческим направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.