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Пышненко: русскую культуру нужно нести на понятном языке

Руководитель комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор ООО «Торговый дом „Культура дома“» Александра Пышненко в ходе форума «Культура. Традиции. Наследие» рассказала о важности интеграции народных художественных промыслов в современную культуру для сохранения традиций, передает корреспондент РИАМО.

В столице в пятницу состоялся первый Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие». Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

«Целью форума является объединение сфер образования, производства и бизнеса при поддержке государства. Наша цель — объединить это вместе и интегрировать в современный мир», — сказала Пышненко.

Она отметила, что хорошо знает партнеров форума, например, это Высшая школа народных искусств (академия). На мероприятии они представили разнообразные примеры своих работ.

Пышненко добавила, что народные промыслы — это огромное богатство и ценность страны. С ними россияне взаимодействуют с самого детства.

«В современности нужно нести русскую культуру людям на понятном современном языке», — заявила она.