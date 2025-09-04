Путин открыл музей морпехов во Владивостоке

Музей носит имя дважды Героя России, генерал-майора Михаила Гудкова. Вниманию президента представили документальный фильм, рассказывающий о героических страницах истории бригады.

Леон Володин, директор центра военно-патриотического воспитания Дальневосточного федерального университета и ветеран 155-й бригады, рассказал о процессе создания экспозиции, посвященной ее боевой славе. Вместе с президентом в числе первых посетителей музея были и воспитанники центра «Воин».

Музей оснащен пятью мультимедийными экранами, демонстрирующими подвиги пяти героев бригады.

Экспозиция также включает наградное оружие, шевроны и биографию 155-й бригады, чья история неразрывно связана с участием в боевых действиях на международной арене. Они оказывают поддержку Вооруженным силам Народной Демократической Республики Йемен, участвуют в совместных учениях с Вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама