Путин осмотрел результаты реконструкции Санкт-Петербургской консерватории

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Президент России Владимир Путин побывал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, где ознакомился с итогами масштабной реставрации, завершившейся в мае этого года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Основанная в 1862 году как первое в России высшее музыкальное учебное заведение, консерватория воспитала плеяду всемирно известных композиторов, включая Чайковского, Шостаковича и Прокофьева.

После десяти лет реконструкции историческому зданию полностью вернули первоначальный облик, одновременно оснастив его современным оборудованием.

Во время визита президент осмотрел обновленные интерьеры и учебные помещения, где сейчас занимаются более 1000 студентов под руководством 400 преподавателей. Особое внимание было уделено концертным залам, которые теперь соответствуют самым высоким акустическим стандартам.

Этот визит подчеркивает значение консерватории как объекта культурного наследия федерального значения и символа российского музыкального образования. Завершение реставрации знакового учреждения стало важным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга.