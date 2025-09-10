Народная артистка России Лариса Долина 10 сентября отметила 70-летие. За свою карьеру она стала одной из самых ярких звезд советской и российской сцены, а ее голос звучал в десятках популярных фильмов, сообщает MIR24.TV .

Лариса Долина начала творческий путь в 1970-х, выступая в оркестре «Мы одесситы», а также в Государственном эстрадном оркестре Армении и ансамбле Азербайджана. В середине 1980-х певица перешла к сольной карьере, а ее голос стал узнаваемым благодаря фильмам «Обыкновенное чудо», «31 июня», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Долина признавалась, что джаз занимает особое место в ее жизни и стал для нее символом свободы и самовыражения. Эксперты отмечают, что советский джаз развивался в условиях ограничений, но именно это способствовало появлению уникальных музыкальных направлений. Максим Митин, создатель виртуального музыканта Livadies, подчеркнул, что история советского джаза — пример инноваций, рожденных из страсти к творчеству.

Будущая артистка родилась в Баку, детство провела в Одессе, где начала петь в различных коллективах. В 1979 году Долина получила специальный приз на конкурсе в Таллине, а затем победила на фестивале в Чехословакии. В 1981 году она выступала с программой «Антология джазового вокала» по всему СССР. Среди ее музыкальных кумиров — Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и Элла Фицджеральд.

В кино Долина дебютировала в 1980-х, исполнив песню «Три белых коня» для фильма «Чародеи». Ее вокал звучит более чем в 70 фильмах и мультфильмах, включая «Бархатный сезон», «Обыкновенное чудо», «31 июня» и «Человек с бульвара Капуцинов». Заместитель директора Пушкинского музыкально-драматического театра Денис Колесникович отметил, что Долина сочетает выдающиеся вокальные данные и актерское мастерство, а ее песни стали визитной карточкой отечественного кинематографа.