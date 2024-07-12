Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Подмосковье

13 июля в городском парке Пушкина состоится официальная презентация «Пушкинского театрального фестиваля» 2024 года, которая пройдет в рамках общеобластного мероприятия «Культурный код». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в конце августа — начале сентября и обещает стать одним из важных событий, завершающих летний сезон в Подмосковье. Проведение «Пушкинского театрального фестиваля — 2024» стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Московской области и администрации г. о. Пушкинский.

«Пушкинский театральный фестиваль-2024» посвящен 225-летнему юбилею А. С. Пушкина и станет продолжением фестиваля «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино», прошедшего в прошлом году. Мероприятие было организовано Пушкинским музыкально-драматическим театром. Оно также получило поддержку Президентского фонда культурных инициатив. К участию в фестивале приглашены профессиональные театры Москвы и Подмосковья, имеющие в своем репертуаре драматические или музыкальные спектакли по произведениям А. С. Пушкина и его современников.

В рамках фестиваля на сцене летнего театра в городском парке Пушкино в формате опен-эйр с 30 августа по 9 сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе не менее двух спектаклей для детей. В парке организуют выставочную зону, посвященную генеалогическому древу А. С. Пушкина, предки которого связаны с территорией, на которой расположен современный город Пушкино. Гостям будут предложены пешеходные экскурсии по местам литературного Пушкино, где бывали Маяковский, Пришвин, Паустовский, Булгаков, также в этих местах проходили первые репетиции МХАТ под руководством К. С. Станиславского.

Как отметили в ведомстве, проекты Пушкинского музыкально-драматического театра регулярно становятся победителями конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, Российского фонда культуры, «Движения Первых» и других и получают гранты на свое воплощение. Среди реализованных при господдержке проектов театра — театральные фестивали «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино» и «Пушкино театральное. Наследники Станиславского», постановка спектаклей «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница», «Домовенок Кузя».

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