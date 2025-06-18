Пушкинский театр проводит отбор участников фестиваля «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»

1 июня стартовал отбор детских, молодежных театров и студий для участия в конкурсной программе фестиваля. Театральные коллективы Московской области получат возможность показать свои спектакли ведущим педагогом и режиссерам Москвы и Подмосковья, преподавателям ТИ им. Б.В.Щукина, МГИК и др. Одной из своих важных задач фестиваль считает развитие патриотического репертуара в молодёжном и детском театре. Именно поэтому мы в рамках фестиваля проведем опен-колл для молодых драматургов, в том числе начинающих, по тематике «Патриотическая пьеса для молодежного театра» под руководством известного драматурга и писателя Галины Барышниковой.

К участию в фестивале приглашаются детские и молодежные театральные коллективы Московской области и регионов России по направлениям «Драматический театр» и «Музыкальный театр».

Фестиваль проводится АНО «Театрально-концертный „Театроник“ и Пушкинским музыкально-драматическим театром при поддержке Фонда Президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области, при участии Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры „Волонтеры культуры“, администрации г. о. Пушкинский и Межрегиональной профсоюзной общественной организации Общероссийского профессионального Союза работников культуры.

Отборочный заочный этап продлится до 10 сентября 2025 года, в его рамках будут отобраны участники межокружного этапа. Межокружной очный этап пройдет с 1 сентября по 10 октября 2025 года в городах Домодедово, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево и Пушкино. В рамках межокружных этапов можно будет принять участие в акселераторе театрального мастерства. Юные артисты и их наставники смогут прокачать навыки в различных направлениях театрального искусства, получить советы экспертов по доработке спектаклей к финальному этапу. А в конце дня бесплатно посмотреть спектакль Пушкинского музыкально-драматического театра «Севастопольский вальс» и посетить выставку «Севастополь. Две обороны».

Финальный этап фестиваля состоится в ноябре 2025 года в гор. Пушкино. В конкурсную программу будут включены не менее 12 спектаклей детских и юношеских театральных коллективов. Будет сформирована интересная образовательная программа, которая предполагает обучение во время фестиваля, как для школьников, так и для руководителей детских театров. В нее войдут театральный акселератор по различным направлениям театрального искусства. Состоится финал Опен-колла для юных драматургов по тематике «Патриотическая пьеса для молодежного театра».

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