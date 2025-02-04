Психолог рассказала, есть ли любовь между SHAMAN и Мизулиной

Психолог Жданова о романе SHAMAN и Мизулиной: нужно посмотреть по ситуации

В Сети обсуждают возможный роман между главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (SHAMAN). По фото сложно определить серьезность отношений между людьми, поэтому стоит посмотреть на развитие ситуации, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

Ранее интернет разорвало видео, где Дронов и Мизулина целуются на глазах московских школьников, целомудренно прикрыв поцелуй рукой. При этом некоторые остаются уверенными, что их губы не соприкоснулись, а кто-то даже видит в поцелуе политический подтекст. При этом только осенью Дронов развелся со своей второй женой.

«По фото и видео сложно определить, какие отношения между людьми. Это может быть часть шоу. Пока говорить об искренности чувств не представляется возможным. Нужно посмотреть, как отношения двух знаменитостей будут развиваться дальше», — отметила Жданова.

При этом специалист обратила внимание на один момент.

«Он (Дронов — ред.) очень аккуратно прикасается к ней (Мизулиной — ред.). Это может говорить о неуверенности и о том, что он нечто пытается скрыть», — добавила психолог.