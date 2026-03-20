Психолог объяснил обильную ретушь фото Долиной страхом старения

Психолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что стремление Ларисы Долиной к обильной ретуши связано со страхом старения и желанием сохранить привлекательность, сообщает «Абзац» .

Народную артистку России Ларису Долину регулярно критикуют за сильную обработку фотографий. В соцсетях певице советуют отказаться от образа «вечно молодой», однако в ответ получают резкие комментарии.

Психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, почему артистка меняет внешность на афишах и снимках до неузнаваемости.

«Желание понятное — это страх старения и мечта хорошо выглядеть хотя бы на аватарке. Это то, что играет огромную роль в жизни людей. Причем не только женщин, но и мужчин. Она хочет сохранить молодость не только на фото — наверняка ходит к косметологу. Плюс для нее это еще и возможность работать. Приятнее смотреть на того, кто выглядит помоложе», — рассказал эксперт.

Несмотря на усилия по поддержанию имиджа, певица продолжает сталкиваться с прохладной реакцией публики. После истории с мошенниками и Полиной Лурье внимание к артистке не утихает.

Недавно на фестивале «Триумф джаза» часть зрителей покинула зал во время ее выступления. По данным СМИ, около 50 человек вышли после объявления номера Долиной.

