Психолог Марк Бартон погасил задолженность перед ФНС

Психолог и блогер Марк Бартон, известный под настоящей фамилией Павелковский, погасил задолженность перед налоговой на сумму более 9 млн рублей. Сведения о долге появились за две недели до его погашения, сообщает Постньюс .

По данным ФНС, коуч был должен налоговой службе 9 млн 40 тыс. рублей. Сам он заявлял, что не имеет долгов. Однако вскоре после того, как информация о задолженности была обнародована, средства были перечислены в полном объеме.

В апреле Бартон зарегистрировал новую фирму — ООО «Эскью», специализирующуюся на продаже косметики, парфюмерии и средств личной гигиены. Уставный капитал компании составил 100 тыс. рублей. Новый бизнес запускается под настоящей фамилией Павелковского и ориентирован на развитие личного бренда.

В 2024 году доходы психолога от курсов и лекций достигли 102 млн рублей. Управляющая структура — ООО «Цифровая психология Марка Бартона» — показала чистую прибыль в 43 млн.