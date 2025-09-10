Проводится отбор участников фестиваля «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»

Продолжается отбор участников Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и участников опен-колла для драматургов по тематике «Патриотическая пьеса для молодежного театра». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Отборочный заочный этап продлится до 20 сентября 2025 года, на котором будут отобраны участники межокружного этапа. Следующий, межокружной этап, пройдет в очном формате в городах Домодедово, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево и Пушкино. В рамах каждого из этапов состоится отборочный просмотр отрывков спектаклей и мастер-классы ведущих театральных специалистов для режиссеров и участников, а также лаборатории по грантрайтингу и прослушивание педагогами театральных ВУЗов будущих абитуриентов.

В финале каждого тура зрителям будет показана оперетта Пушкинского музыкально-драматического театра «Севастопольский вальс».

Финальный этап фестиваля состоится в ноябре 2025 года в г. Пушкино. В конкурсную программу будут включены не менее 12 спектаклей детских и юношеских театральных коллективов. Также будет сформирована образовательная программа, которая предполагает обучение во время фестиваля для школьников и руководителей детских театров. В нее войдут театральный акселератор по различным направлениям театрального искусства.

К участию в фестивале приглашаются детские и молодежные театральные коллективы Московской области по направлениям «Драматический театр» и «Музыкальный театр».

К участию в опен-колле приглашаются драматурги, в том числе школьники и студенты, имеющие:

пьесы, посвященные Великой Отечественной войне, героическим датам и личностям в истории России, героям СВО;

инсценировки литературных произведений соответствующей тематики;

оригинальные сценарии литературно-музыкальных композиций.

Лучшие произведения будут читать профессиональные актеры.

Финал опен-колла драматургов состоится по тематике «Патриотическая пьеса для молодежного театра», 10 произведений-победителей будут напечатаны в специальном сборнике.

На фестивале будут работать два состава жюри:

профессиональное жюри, состоящее из известных театральных деятелей, режиссеров, преподавателей ВУЗов в сфере театральной деятельности, представителей Союза театральных деятелей России;

альтернативное жюри, которое состоит из зрителей и участников фестиваля.

Подробная информация об участии в фестивале на сайте.

Фестиваль проводит АНО «Театрально-концертный «Театроник» и Пушкинский музыкально-драматический театр при поддержке фонда президентских грантов и министерства информации и молодежной политики Московской области при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», администрации г. о. Пушкинский и межрегиональной профсоюзной общественной организации Общероссийского профессионального Союза работников культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.