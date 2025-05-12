Против певца Егора Крида открыли дело из-за рекламы виски

сегодня в 14:29

Санкт-Петербургское УФАС открыло дело против артистов Егора Крида и Андрея Смелянского. Они могли нарушить закон о рекламе, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Управление возбудило дело по признакам нарушения части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1, пункта 6 части 1, пункта 8 части 2 и части 3 статьи 21 закона о рекламе», — отметили в Санкт-Петербургском УФАС.

Также его открыли против изготовителя виски.

В Санкт-Петербургское УФАС пожаловался на клип мужчина. Он посчитал, что в видеоролике есть реклама алкогольных напитков.

Сотрудники изучили запись и установили, что там показывают виски. При этом отметки о рекламе нет. Также в ролике есть маты.

Работники УФАС изучат обстоятельства. Если вину нарушителей докажут, их могут оштрафовать.