«Простоквашино», «Беспринципные», «Лиля»: в Москве летом снимали фильмы и сериалы

Этим летом на улицах и в павильонах столицы снимали около 200 кинопроектов, что на 19% больше, чем в 2024 году, сообщает mos.ru .

Съемки проводили на улицах, бульварах и набережных, в парках мегаполиса, а еще на площадках городского кинокластера — в кинопарке и кинозаводе «Москино».

Среди проектов, которые снимали в Москве: «Граница миров — 2», «Арсеньев», «Беспринципные» (пятый сезон), «Вампиры средней полосы — 3», «Лиля», «Трудно быть богом», «Молодежка. Новая смена» (второй сезон), «Приключения желтого чемоданчика», «Простоквашино», «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б»., «Папины дочки. Полный метр», «Солдат по кличке Рекс» и многие другие фильмы и сериалы.

Чаще всего съемки проходили в Лефортовском парке, парках Северного речного вокзала и «Сокольники», на Триумфальной площади, в Северном Чертанове. Кроме того, кинопроизводители активно использовали кинопарк и кинозавод «Москино». Сцены для фильмов и сериалов еще снимали в Московском зоопарке, Камергерском переулке, на Садовнической набережной, на улицах Большая Ордынка, Школьной и Крылатской.

Для биографического сериала «Арсеньев». который расскажет о географе, востоковеде и исследователе Дальнего Востока, в городском кинокластере создали «Дальневосточный город» площадью свыше 36 тыс. кв. м с домом губернатора, конюшнями, музеем, вырыли пруд и т. д.

А для драмы «Лиля» о жизни и отношениях поэта Владимира Маяковского и его возлюбленной Лили Брик создали площадку «Москва времен конструктивизма». Для нее отдали территорию площадью примерно 19 тыс. «квадратов». Там появились здания центра Москвы начала XX века.