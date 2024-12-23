«Просто вляпался»: Гордон раскритиковала Седокову за реакцию на смерть Тиммы

«Человек погиб, и все, что она выжала из себя — это: „Я в таком аду жила год“. Твою ж мать! То есть он-то ответить не может больше. А зато уже предпринимаются попытки посмертно его облить говном и намекнуть, какой он был плохой. Хорошо, есть те люди, которые говорят, что он был зожником и был очень светлым, добрым человеком, который просто вляпался. И не только он один», — отметила она.

Ранее стало известно, что тело Яниса Тиммы «застряло» в морге.

Согласно информации источника, на данный момент никто не пришел для оформления тела. Также у спортсмена, который совершил самоубийство, не был обнаружен паспорт.

«Ситуация такая: он в морге и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — отметил источник.

Он добавил, что разрешение на получение тела может быть выдано исключительно в Центральном административном округе Следственного комитета Российской Федерации. Для этой процедуры потребуется собрать большое количество документов. После того как Следственный комитет оформит подпись под разрешением, только тогда наступит момент обсуждения сроков и даты выдачи тела.