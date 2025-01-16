Прославляющий Украину Макс Покровский* заплатил все налоги в РФ

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* заплатил все налоги в России, чтобы его столичная квартира не была изъята судебными приставами, сообщает SHOT .

Осенью 2024 года ФНС хотела взыскать с рокера и его семьи свыше 400 тыс. рублей долгов по налогам — их музыкант в упор не замечал длительное время. Теперь покинувший РФ Покровский* решил погасить задолженность. Он испугался, что ФССП арестует его 4-комнатную квартиру у метро «Митино».

Исполнитель ранее переписал жилье на супругу Татьяну в качестве подстраховки. Однако это не спасет ситуацию в случае, если по налогам накопится внушительный долг. Приставы в суде смогут доказать, что собственник у недвижимости сменился преднамеренно. Тогда квартира вновь вернется к Покровскому* и попадет под арест.

Прославляющий Украину музыкант не оставляет попыток «вытянуть» оставшиеся средства из РФ. Он выставил квартиру на продажу, но за 1,5 года покупатель так и не нашелся — всех отпугивает имя владельца. Приобрести жилье площадью 110 кв. м вместе с мебелью можно за 25,7 млн рублей.

Сейчас Покровский* находится в Европе и хвастается у себя в соцсетях «украинским борщом на фоне испанского шторма».

*Признан Минюстом РФ иноагентом.