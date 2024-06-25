Прощание с Маркеловым пройдет 26 июня
Ушел из жизни солист Большого театра Юрий Маркелов
Фото - © Пресс-служба Большого театра
Ушел из жизни солист Большого театра Юрий Маркелов, сообщили в пресс-службе театра.
«24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий», — говорится в сообщении.
Прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 им. Н. Э. Баумана, добавили в пресс-службе.
Маркелов служил в театре с 1983 года.