Прощание с Маркеловым пройдет 26 июня

Ушел из жизни солист Большого театра Юрий Маркелов, сообщили в пресс-службе театра.

«24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий», — говорится в сообщении.

Прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 им. Н. Э. Баумана, добавили в пресс-службе.

Маркелов служил в театре с 1983 года.