«Пропаганда мракобесия»: депутат предложил запретить шоу о магах и колдунах

Депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил полностью запретить телепередачи о магах и экстрасенсах. Он заявил, что такие программы подрывают духовно-нравственные основы общества, сообщает NEWS.ru .

«Из государственных телеканалов и крупных коммерческих вещателей ежедневно льется поток откровенно антихристианской, оккультной информации. Телеканал ТВ-3 открыто позиционирует себя как „мистический“, а „Битва экстрасенсов“ на протяжении многих лет в прайм-тайм учит миллионы людей тому, что магия — это норма. Это духовное растление нации. Неужели нельзя положить конец пропаганде мракобесия? Нужно запретить само содержание таких программ. Нельзя рекламировать магов, показывая их „работу“ в прайм-тайм на каналах с многомиллионной аудиторией. Это создает иллюзию легитимности оккультных практик», — высказался Иванов.

Депутат подчеркнул, что Русская православная церковь предупреждает об опасности обращения к магам и гадалкам, и выразил тревогу за влияние таких передач на молодежь.

«Церковь всегда предупреждала: обращение к магам, гадалкам, экстрасенсам — это путь к духовной гибели… Государство не может оставаться безучастным к этим явлениям», — пояснил Иванов.

Он призвал Минкультуры, Роскомнадзор и профильные комитеты Госдумы разработать механизм запрета подобных программ, назвав это вопросом духовной безопасности страны.

