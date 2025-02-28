Произведения Пушкина стали самыми популярными в библиотеках Подмосковья в 2024 году

О том, какие книги пользовались наибольшим спросом в библиотеках Подмосковья, рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Всего за прошлый год читателям библиотек региона были выданы более 26 млн книг, в том числе порядка 4,5 млн было забронировано и получено через цифровой сервис «МОе Подмосковье».

Лидерство в рейтинге самых популярных авторов стабильно удерживает А. С. Пушкин. Среди самых читаемых книг также детективы, книги для детей и произведения классиков из школьной программы.

Топ-10 наиболее востребованных авторов и книг по данным приложения «МОе Подмосковье» выглядит так:

А. С. Пушкин: сказки, «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и другая проза поэта;

Детективы Н. Александровой, А. Марининой, Т. Устиновой, В. Праха, Д. Донцовой, Т. Поляковой, Е. Михалковой, А. Адамова;

Холли Вебб: книги из цикла «Приключение тройняшек» и др.;

Олег Рой: «Зеленая тетрадь», «Галерея Максим» и др.;

Л. Н. Толстой: повести и рассказы, «Война и мир», «Анна Каренина»;

Н. В. Гоголь: «Тарас Бульба», «Мертвые души», «Ревизор»;

Э. Н. Успенский: «Крокодил Гена и его друзья», «Истории о Простоквашино»;

Н. Н. Носов: книги о Незнайке, «Витя Малеев в школе и дома» и др.;

А. П. Чехов: повести и рассказы, пьесы;

И. С. Тургенев: «Записки охотника», «Отцы и дети» и др.

Немногим уступили авторам из первой десятки Ф. М. Достоевский, Кир Булычев, С. П. Алексеев, В. В. Бианки, А. И. Куприн, В. П. Астафьев и М. Ю. Лермонтов.

Самым активным читателем библиотек оказался Николай Хромов из Егорьевска. За 2024 год он прочитал 131 книгу, побив предыдущий рекорд.

Больше информации о работе и фондах библиотек Подмосковья в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.