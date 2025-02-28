Произведения Пушкина стали самыми популярными в библиотеках Подмосковья в 2024 году
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
О том, какие книги пользовались наибольшим спросом в библиотеках Подмосковья, рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
Всего за прошлый год читателям библиотек региона были выданы более 26 млн книг, в том числе порядка 4,5 млн было забронировано и получено через цифровой сервис «МОе Подмосковье».
Лидерство в рейтинге самых популярных авторов стабильно удерживает А. С. Пушкин. Среди самых читаемых книг также детективы, книги для детей и произведения классиков из школьной программы.
Топ-10 наиболее востребованных авторов и книг по данным приложения «МОе Подмосковье» выглядит так:
- А. С. Пушкин: сказки, «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и другая проза поэта;
- Детективы Н. Александровой, А. Марининой, Т. Устиновой, В. Праха, Д. Донцовой, Т. Поляковой, Е. Михалковой, А. Адамова;
- Холли Вебб: книги из цикла «Приключение тройняшек» и др.;
- Олег Рой: «Зеленая тетрадь», «Галерея Максим» и др.;
- Л. Н. Толстой: повести и рассказы, «Война и мир», «Анна Каренина»;
- Н. В. Гоголь: «Тарас Бульба», «Мертвые души», «Ревизор»;
- Э. Н. Успенский: «Крокодил Гена и его друзья», «Истории о Простоквашино»;
- Н. Н. Носов: книги о Незнайке, «Витя Малеев в школе и дома» и др.;
- А. П. Чехов: повести и рассказы, пьесы;
- И. С. Тургенев: «Записки охотника», «Отцы и дети» и др.
Немногим уступили авторам из первой десятки Ф. М. Достоевский, Кир Булычев, С. П. Алексеев, В. В. Бианки, А. И. Куприн, В. П. Астафьев и М. Ю. Лермонтов.
Самым активным читателем библиотек оказался Николай Хромов из Егорьевска. За 2024 год он прочитал 131 книгу, побив предыдущий рекорд.
Больше информации о работе и фондах библиотек Подмосковья в приложении «МОе Подмосковье».
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.