«Произошел сбой в УК»: концертный директор — о долгах Наташи Королевой за ЖКХ
Концертный директор Королевой опровергла информацию о ее долгах за ЖКХ
Концертный директор певицы Наташи Королевой Марина опровергла информацию о наличии у исполнительницы долгов за ЖКХ, сообщает 360.ru.
По ее словам, подобные сообщения возникли из-за того, что в управляющей компании произошел сбой.
«Нет никакого долга, это произошел сбой в управляющей компании. Они уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — объяснила представительница певицы.
Ранее в Сети появилась информация о задолженности исполнительницы хита «Маленькая страна» перед коммунальщиками. Якобы общая сумма долга за ЖКУ и квартплату в ее квартирах на Новом Арбате и Мосфильмовской улице достигла порядка 138 тыс. рублей.