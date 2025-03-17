Концертный директор Королевой опровергла информацию о ее долгах за ЖКХ

Концертный директор певицы Наташи Королевой Марина опровергла информацию о наличии у исполнительницы долгов за ЖКХ, сообщает 360.ru .

По ее словам, подобные сообщения возникли из-за того, что в управляющей компании произошел сбой.

«Нет никакого долга, это произошел сбой в управляющей компании. Они уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — объяснила представительница певицы.

Ранее в Сети появилась информация о задолженности исполнительницы хита «Маленькая страна» перед коммунальщиками. Якобы общая сумма долга за ЖКУ и квартплату в ее квартирах на Новом Арбате и Мосфильмовской улице достигла порядка 138 тыс. рублей.