Прохор Шаляпин взял на подтанцовку 125-килограммовую модель

Певец Прохор Шаляпин решил взять себе на подтанцовку 25-летнюю plus size-модель, не прошедшую кастинг в команду артистки Анны Асти, сообщает Mash .

Модель весит 125 кг, она — москвичка без комплексов и называет свои килограммы украшением.

Как рассказал Шаляпин, он взял к себе девушку, потому что любит пышные формы — это ярко, изящно и красиво. Также он назвал танцовщицу талантливой и классной.

Ранее plus size-модель пробовала войти в подтанцовку к Анне Асти. Но у певицы строгие требования по росту, форме и технике.

