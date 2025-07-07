Прохор Шаляпин: лучше поеду на море, чем общаться с лицемерными существами

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что испытывает одиночество и недружелюбие со стороны коллег в шоу-бизнесе, сообщает Общественная Служба Новостей .

Прохор Шаляпин рассказал, что за годы работы в шоу-бизнесе хорошо изучил его законы и столкнулся с недружелюбной атмосферой среди коллег. По словам артиста, в этой сфере многие люди ведут себя неискренне, а потеря медийности приводит к тому, что коллеги начинают избегать общения.

«Стоит тебе немного расслабиться и потерять медийность — надо быть готовым, что звездные коллеги станут тебя избегать. Это так неприятно и отстойно. Хотя я знаю это, но каждый раз меня это сильно коробит», — отметил Шаляпин.

Певец признался, что старается сохранять доброжелательность и избегает конфликтов, чтобы не срываться на коллег. Он предпочитает не посещать светские мероприятия и проводить время на море, чем общаться с лицемерными людьми.

Шаляпин добавил, что не поддерживает близких отношений ни с кем из звезд и считает это для себя плюсом.