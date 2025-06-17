Прохор Шаляпин хочет записать новую песню с певицей Бьянкой

Блогер и певец Прохор Шаляпин планирует записать совместную песню с Бьянкой, об этом он сказал в эфире телеканала «Москва 24» .

«С Бьянкой, с певицей списывался, потрясающая артистка. Мы хотим с ней записать песню. Я все пытаюсь с ней договориться о какой-то юмористической песне, чтобы это не в ее стиле», — сказал Шаляпин.

Свое желание он объяснил тем, что Бьянка хитмейкер.

«Я говорю: «Я полностью доверяю тебе, потому что у тебя что не песня, то хит». Она же сама их сочиняет», — заключил Шаляпин.