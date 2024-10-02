Профессор из Коломны поучаствовал в международной конференции «Болдинские чтения»

В Большом Болдино Нижегородской области, знаменитом родовом имении А. С. Пушкина, состоялась Международная конференция «Болдинские чтения», в которой принял участие профессор коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Владимир Викторович. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Болдинские чтения» представляют собой не просто научную конференцию, а настоящее паломничество в мир русской литературы и культуры, где собираются ведущие филологи страны, чтобы обсуждать открытия и делиться своими исследованиями.

Владимир Викторович, который уже на протяжении полвека участвует в «Болдинских чтениях», тем самым продолжая традицию своего наставника Георгия Краснова. На конференции он представил доклад на тему «Пушкинист Д. С. Дарский: возвращение». В рамках «Болдинских чтений» также выступила Альбина Бессонова, ведущий научный сотрудник ГСГУ, с докладом «Пушкин в детской библиотеке Достоевского», подготовленным при поддержке Российского научного фонда.

Юбилейный год Пушкина и музея-заповедника «Болдино» стал значимым поводом для новых встреч. В этом году конференция объединила более 70 ученых-пушкинистов и музейных работников из разных уголков России, а также зарубежных стран, таких как Молдова, Канада, Узбекистан и Сирия.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.