Проект «Твой Ход» запустил шестой сезон с новыми треками для студентов Подмосковья

Шестой сезон всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» стартовал в День российского студенчества и предлагает студентам Московской области новые конкурсные треки и расширенные возможности для самореализации, сообщает пресс-служба организаторов.

Всероссийский проект «Твой Ход», реализуемый при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства науки и высшего образования РФ, начал шестой сезон в рамках мероприятия «День единого студенчества России – 2026» в Национальном центре «Россия». В этом году проект расширил географию: к российским студентам присоединились участники из Абхазии, Южной Осетии, Беларуси и славянских вузов.

Студенты Московской области активно участвуют в проекте: за пять сезонов поступило более 17 тысяч заявок, восемь студентов стали победителями трека «Делаю». В 2026 году участникам от 14 до 35 лет доступны пять треков: «Делаю» (разработка и реализация собственных проектов), «Твой Ход, староста!» (развитие лидерских качеств старост), «Вдохновляю» (поддержка региональных команд), «Определяю» (исследование мнения студенчества) и «Открываю» (поддержка первокурсников). Победители получат премии, поддержку для развития проектов и приглашения на итоговые мероприятия.

В новом сезоне обновлен формат клуба «ВосХод» для победителей прошлых лет, а также продолжают работу спецпроекты «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация». Карьерный центр проекта помогает студентам развивать профессиональные навыки и интегрироваться на рынке труда. Дополнительную информацию о треках и условиях участия можно найти на платформе «Твой Ход».

Проект «Твой Ход» входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Платформа объединяет более 25 миллионов участников из России и других стран, предоставляя молодежи возможности для развития, обмена опытом и профессионального роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.