Проект «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево» реализуется в Подмосковье

Музей-заповедник «Мураново» принимает участие в реализации социально значимого проекта «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект реализуется совместно с Центральным советом ВООПИК, Агентством инновационных технологий в образовании и культуре, Обществом друзей музеев-заповедников, Музеем-заповедником «Абрамцево», Московским колледжем 26КАДР. Его цель — сохранение и продвижение культурного наследия двух исторических усадеб, популяризация волонтерской деятельности и привлечение к ней жителей Подмосковья, распространение практики добровольческого движения на другие регионы России.

Маршрут соединит пешей тропой усадьбу «Мураново» и усадьбу «Абрамцево», что поможет развитию эколого-познавательного и историко-культурного туризма. Организация маршрута не требует вмешательства в уже сложившиеся парковые пространства и историко-культурные ансамбли. Предполагается проведение работ по уборке и обустройству территории, приведение в порядок существующих троп и дорог, размещение и маркировка дополнительной инфраструктуры включая информационные материалы, места отдыха. На всех этапах работ будут задействованы команды волонтеров наследия.

В рамках реализации проекта «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево» уже состоялись два выезда на место групп волонтеров, где для них провели экскурсии по усадебным комплексам. Ребята изучили местность, проложили маршруты на карте, ознакомились с особенностями ландшафта, а также изучили фирменный стиль усадеб для дальнейшей работы. Также прошли общественно-экспертные обсуждения проекта, на которых руководство музеев, представители общественности и волонтеров, координаторы проектов обсудили маршрут тропы и его особенности и дизайн-проект стендов и навигации.

Проект «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево» реализуется при поддержке правительства Московской области и Фонда президентских грантов.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.