сегодня в 17:21

Проект «Тосик» из Подольска признали лучшим культурным проектом на федеральном уровне

Культурный проект «Тосик» территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская» из Подольска признали лучшим культурным проектом 2025 года на федеральном уровне. Председатель ТОС Надежда Бирюкова получила награду за профессионализм и преданность делу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Тосик», реализуемый ТОС «Моя улица Климовская» в Подольске, был отмечен Центральным исполнительным комитетом партии «Единая Россия» как лучший культурный проект 2025 года. Председатель ТОС Надежда Бирюкова получила звание лучшего председателя ТОС Москвы и Московской области.

Торжественная церемония награждения прошла 23 января на ассамблее, посвященной 10-летию движения территориального общественного самоуправления. На мероприятии отметили активистов и проекты, внесшие значительный вклад в развитие ТОС.

Директор АНО «ТСИН Сапфир» и один из создателей маскота Тосик Сергей Кузин подчеркнул, что эта награда подтверждает важность подобных инициатив для страны. Сейчас проект участвует в конкурсе «Будущее России» в номинации «Культура» Министерства культуры РФ, где будет представлен и бренд одежды «Тосик».

В апреле представители проекта примут участие в Форуме гражданских инициатив «Россия 809» в Санкт-Петербурге. Основная тема форума — сохранение духовных и нравственных ценностей и развитие общественных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.