Проект из Королева вошел в шорт-лист кубка креативных бизнес-проектов

Проект «Сказки-связь поколений» из Королева принял участие в кубке креативных бизнес-проектов, который проводился среди проектов Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

Конкурс для творческих предпринимателей различных сфер и направлений позволяет рассказать о своем проекте на всю Московскую область. На первом этапе участники проходили обучение и получили возможность доработать проекты под руководством опытных кураторов. Далее каждый представлял свой проект и отвечал на вопросы жюри.

Итогом стал список финалистов, попавших на карту креативных проектов Подмосковья.

Проект из Королева «Сказки-связь поколений» набрал больше 8 баллов из возможных 9, а также был включен в финальный список социальных проектов с креативным эффектом. По набранным баллам проект «Сказки — связь поколений» стал лучшим проектом из Королева.

«Это был интересный и важный опыт для нас, как для команды, и для самого проекта. В процессе подготовки и презентации мы по-другому увидели свой проект, увидели его сильные стороны и пути развития. Мы явно вышли за пределы Королева и рады, что наш наукоград представлен и в креативных индустриях», — сказала куратор проекта Анастасия Сивякова.

Кубок призван активировать системное развитие креативной экономики региона и помочь сформировать карту успешных креативных проектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье.

Кубок организован Московским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» по инициативе комитета по развитию креативных индустрий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.