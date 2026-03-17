Проект из Балашихи победил в конкурсе «Индустриальный эксперимент»

Проект «Музейная лаборатория „Нити“» из Балашихи стал победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» сезона 2025/2026 программы «Музей без границ» фонда Потанина. Инициатива получила грант 5,87 млн рублей и признана лучшей в номинации «Завод-музей», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект представила автономная некоммерческая организация «Энтузиасты». Эксперты отметили его вклад в сохранение индустриального наследия и поддержку культурных инициатив в городах Подмосковья.

«Музейная лаборатория „Нити“» посвящена исследованию и сохранению истории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики — одного из ключевых градообразующих предприятий, с которого началось развитие Балашихи. Авторы проекта планируют переосмыслить промышленное наследие и сделать его частью современной культурной среды.

Конкурс «Индустриальный эксперимент» проводится с 2021 года. Он направлен на выявление и поддержку лучших практик ревитализации объектов промышленной архитектуры, что способствует сохранению исторической памяти и развитию городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.