Проект «Гений места» развивает креативные индустрии в библиотеках Подмосковья

В библиотеках Московской области работает проект «Гений места», который дал толчок библиотекам для развития креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кроме активной кружковой деятельности по направлениям «Умней в библиотеке» и «Твори в библиотеке», в подмосковных библиотеках развивается новое краеведение. Туристическая деятельность активно ведется с 2022 года: 571 библиотека создает свои путеводители на основе Культурных кодов региона. Одни из наиболее запоминающихся проектов в Коломне: коломенская пастила, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», ароматы Коломны, возрожденный сорт лука «Мячковский». В Луховицах такой проект — это легендарный огурец и огуречные династии.

В Подмосковье Культурные коды обязательно используются при модернизации библиотечного пространства. Так, Чкаловская библиотека в Щелкове отражает тематику аэродрома и подвиг Валерия Чкалова. В этом году еще 4 библиотеки будут отремонтированы за счет областного бюджета. В их дизайн-проектах также заложены культурные коды региона: Долгопрудный — город дирежаблестроителей, Руза — усадьба «Макеевка», где располагался первый дом творчества писателей СССР, Пущино — жизнь и наследие русского философа и краеведа Андрея Тимофеевича Болотова, и Лыткарино — наукоград и производство космических зеркал из уникального кварцевого песка.

Проект «Гений места» реализуется министерством культуры РФ с 2021 года в рамках федерального проекта «Придумано в России» с целью развития креативных навыков жителей на базе творческих лабораторий, создаваемых в библиотеках.

Найти ближайшую библиотеку в Московской области и интересующую литературу по креативным индустриям можно в приложении «Мое Подмосковье» по ссылке.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.