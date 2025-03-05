Проект «Активный гражданин» помог выбрать популярные события «Зимы в Москве»

Москвичи активно участвовали в выборе самых популярных событий «Зимы в Москве» с помощью проекта «Активный гражданин». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На протяжении трех зимних месяцев — с начала декабря до конца февраля — более 1900 локаций по всей Москве стали частью программы «Зима в Москве». Жители города высказали свое мнение о различных мероприятиях проекта в ходе пяти последовательных голосований на платформе «Активный гражданин».

«Серия опросов собрала больше 1,4 миллиона мнений. Так, самыми популярными фестивалями у горожан стали „Московское чаепитие“ и „Путешествие в Рождество“», — рассказала Сергунина.

Театральные постановки и танцевальные выступления в рамках новогоднего представления «Голубой огонек» получили наибольший отклик среди москвичей, посещавших городские парки. Следом по популярности шли «Рождественский бал», включавший различные состязания и театральные элементы, а также выступления фигуристов в программе «Народный ледниковый».

Жители города активно поддержали и социальные инициативы, в том числе акцию «Москва помогает», позволившую отправить поздравления и сувениры военнослужащим СВО и юным жителям приграничных территорий и новых регионов. Особое внимание привлекли благотворительные проекты «Добрая елка» и «Исполни желание», благодаря которым удалось реализовать заветные мечты детей, находящихся под опекой благотворительных фондов.

С 2014 года москвичи активно участвуют в жизни города через платформу «Активный гражданин». За девять лет существования проекта было проведено более 7000 опросов, в которых приняли участие более 7 миллионов горожан. Каждый месяц власти города воплощают в жизнь от 30 до 40 инициатив, предложенных жителями.

Грандиозный успех имела зимняя программа мероприятий в столице. Около 30 миллионов посетителей смогли насладиться разнообразной развлекательной программой, включающей более 53 тысяч различных активностей. Горожане и гости столицы посещали увлекательные квесты, смотрели фильмы, участвовали в иммерсивных представлениях и мастер-классах. Также для них были организованы экскурсионные программы, познавательные лекции, праздничные ярмарки и живые концерты как в помещениях, так и на открытых площадках города.