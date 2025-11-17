Продолжается прием заявок на участие в грантовом конкурсе ПФКИ 2026 года

Продолжается приемная кампания второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. Заявки можно подать до 2 декабря, сообщается на сайте ПФКИ.

Принять участие в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия (за исключением муниципальных казенных учреждений), а также индивидуальные предприниматели.

От участников ждут проекты, побуждающие вносить вклад в улучшение качества жизни в стране, продвигающие через культуру традиционные российские ценности, раскрывающие многообразие и самобытность регионов страны и т. д. Всего 12 тематических направлений.

Проекты могут быть разными: в области культуры, образовательные, межотраслевые, а также предусматривающие проведение фестивалей, проекты по выявлению и поддержке молодых талантов и т. д.

Прием заявок на конкурс осуществляется на сайте. Заявочная кампания продлится до 2 декабря 2025 года. Победители станут известны 30 апреля 2026 года.

