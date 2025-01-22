Продолжается прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Россиян приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Прием заявок продлится до 6 февраля, сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения. Авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям.

Нововведение этого года — специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Подписать заявку можно будет электронной подписью.

В конце декабря Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, помогающий найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок. Электронный помощник доступен в Telegram.

Благодаря конкурсу творческие команды со всей страны могут получить финансирование на свои проекты в сфере культуры. За 3,5 года работы было подано больше 85 тыс. проектов, грантовую поддержку получили 9 407 проектов.

Узнать подробности можно на сайте фонкультурныхинициатив.рф.