Продолжается капитальный ремонт Ступинской детской школы искусств

В рамках государственной программы Московской области по капремонту объектов социальной инфраструктуры в городском округе Ступино продолжается капремонт «Детской школы искусств», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Строители завершили работы по демонтажу внутренних конструкций, об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса в пятницу.

«На строительной площадке 45 рабочих и 2 единицы техники. Подрядчик проводит внутреннюю отделку помещений, устройство стяжки пола, монтаж инженерных сетей. Строители приступают к работам по благоустройству», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания 2170 кв. м.

В рамках проекта работ будут обновлены фасад и кровля здания, проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое и инженерное оборудование, поставлена мебель.

Завершить капремонт планируется в третьем квартале текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.