Продюсер Жигунов сообщил о страшной болезни актера Дмитрия Поднозова

Актер, продюсер и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов в своем Telegram-канале сообщил поклонникам, что актер Дмитрий Поднозов тяжело заболел и нуждается в помощи. По его словам, одному из основателей драматического театра «Особняк» требуется оплата врачей, которые подбирают для него лечение.

«Я очень редко обращаюсь к подписчикам с такого рода просьбами. Но здесь особенный случай. Дмитрий Поднозов только недавно закончил съемки в нашем сериале „Порода“. А сейчас ему очень нужна помощь», — написал Жигунов.

В своей публикации Жигунов рассказывает, что у Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг. В настоящее время медики подбирают наиболее подходящий способ лечения, а также проводят различные обследования.

В настоящее время основной репертуар театра «Особняк» завязан именно на Поднозове, но в ближайшие полгода он не сможет работать. В театре пока затрудняются сказать, какова будет судьба самого «Особняка» в связи со случившимся.

64-летний Дмитрий Поднозов за свою продолжительную актерскую карьеру сыграл роли в 194 проектах. Массовый зритель знает его по ролям в «Гении», «Тени за спиной» и «Подкидыше». Есть ли у него жена и дети, не сообщается. Согласно открытым источникам, актер на протяжении жизни тщательно оберегал эту часть биографии от посторонних глаз.

