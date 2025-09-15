Продюсер рассказал, зачем Любовь Успенская выставляет дочь «наивной дурочкой»

Продюсер об образе дочери Успенской: полностью под властью мамы и ее менеджера

Представление о Татьяне Плаксиной, 35-летней дочери Любови Успенской, как о наивной дурочке, сформировавшееся в общественном сознании, по мнению продюсера Сергея Дворцова, является тщательно спланированной пиар-стратегией, призванной содействовать продвижению будущей звезды, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он считает, что Татьяна — вполне адекватная и рассудительная девушка, находящаяся под сильным влиянием своей знаменитой матери.

«Дочь Любови Залмановны полностью под властью мамы и ее менеджера. Что они скажут, то Татьяна Плаксина и будет исполнять. И это нужно понимать», — подчеркнул Дворцов.

Продюсер добавил, что таким образом Успенская стремится превратить свою дочь в селебрити.

«Любовь Залмановна пытается вылепить из дочери звезду. И я ее могу в этом смысле понять. Сомневаюсь, что они специально платят СМИ, дабы о них писали скандальные статьи. Они сами способны создавать провокационные инфоповоды, которые потом пресса как раз и берет в развитие», — считает он.

По мнению Дворцова, Плаксина может намеренно совершать экстравагантные поступки, чтобы оставаться в инфополе и привлекать внимание журналистов и поклонников, стремясь к признанию.

«Образ наивной девочки или наивной дурочки получился, и теперь ему придется следовать далее», — заключил продюсер.