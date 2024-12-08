Продюсер рассказал, к чему может привести возрождение группы «Ласковый май»

Продюсер Вадим Горжанкин считает, что возрождение распавшейся в начале 90-х группы «Ласковый май» может привести к скандалу с музыкальным продюсером Андреем Разиным, сообщает «Вечерняя Москва».

«Группа „Ласковый май“ появилась в нужное время. Люди в СССР устали от „отфильтрованного“ творчества, хотелось чего-то свободного. Этот музыкальный коллектив дал это слушателю», — сказал Горжанкин.

При этом он подчеркнул, что обновленный «Ласковый май» может добиться успеха в российском шоу-бизнесе.

Группа «Ласковый май» с солистом Юрием Шатуновым прекратила свое существование в 1992 году. Шестого декабря легендарный музыкальный коллектив мог бы отпраздновать свое 38-летие. Возродить работу группы намерены шоумен Стас Барецкий и экс-солист коллектива Андрей Гуров.