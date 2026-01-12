Известный композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил о смерти своей матери. Это печальное известие он разместил в социальной сети. Фадеев опубликовал фотографию Светланы Петровны, добавив к ней личное обращение, в котором попросил своих подписчиков помолиться за упокой ее души. Он отметил, что его мама была самым важным и близким человеком в его жизни, «лучшей матерью, о которой можно только мечтать», пишет «Царьград» .

Продюсер также уточнил, что при крещении Светлана Петровна получила имя Фатинья, и пообещал, что ее память будет жить в его сердце всегда.

Максим Фадеев — знаменитый российский композитор и продюсер, наставник множества популярных артистов и создатель ряда музыкальных проектов, таких как SEREBRO, «Голос. Дети», а также продюсер Глюк’oZы, Наргиз, Ольги Серябкиной и др. Он родился 6 мая 1968 года в Кургане.

Семья Фадеева была тесно связана с миром искусства: его отец, Александр Фадеев, был композитором и аранжировщиком, а мать работала педагогом по музыке и вокалу. Она сыграла ключевую роль в формировании личности будущего композитора, с раннего возраста занимаясь с сыном, обучая его музыкальным основам и воспитывая любовь к искусству.

Фадеев часто говорил, что рос в интеллигентной, хотя и небогатой семье, где приоритетом были образование и труд. Отношения с матерью он описывал как очень теплые и доверительные. В своих интервью продюсер неоднократно подчеркивал, что именно она поддерживала его в самые сложные периоды жизни — в частности, во время серьезных проблем со здоровьем и творческих кризисов.

Светлана редко появлялась на публике, но Максим Фадеев постоянно упоминал ее как одного из самых важных людей в своей жизни.

