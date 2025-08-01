Продюсер Иосиф Пригожин мечтает стать гимнастом под руководством Ирины Винер

Пригожин — о занятиях гимнастикой: с удовольствием стал бы учеником Винер

Известный своей любовью к шпагатам музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не оставляет надежд освоить элементы, демонстрируемые балеринами и гимнастками, сообщает Общественная Служба Новостей .

Пригожин признался, что пока ему не удалось сесть на шпагат. Тем не менее, некоторые более простые упражнения ему поддаются.

Он рассказал, что вместе с певицей Валерией сейчас работает над упражнением, требующим удержания веса тела на полусогнутых ногах. По словам продюсера, это довольно сложно: нужно присесть на корточки, наклонить корпус, опереться на руки, а затем резко отвести их за спину. Валерии это удается, а он может продержаться в таком положении всего пару секунд, после чего падает, посетовал Пригожин.

На вопрос, не хотел бы он обратиться за советом к Ирине Винер, одному из ведущих тренеров России по художественной гимнастике, продюсер ответил с энтузиазмом.

«Я бы с удовольствием стал учеником Ирины Александровны. Это моя мечта даже», — заявил Пригожин.