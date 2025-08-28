Продюсер Дворцов заявил, что Кадышева может стать успешным рэпером

Недавно в Сети завирусился отрывок, на котором Надежда Кадышева исполнила маленький отрывок песни в рэперском стиле. Многие зрители остались в восторге от увиденного. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, сможет ли певица покорить фанатов новым амплуа, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории. И то, что она сейчас решила попробовать себя в жанре рэпа — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей», — отметил эксперт.

Дворцов уверен, что благодаря следованию современности исполнительца сможет привлечь к себе множество молодых артистов, которые будут заинтересованы в совместном творчестве. Более того, он отметил, что у Кадышевой может случиться прорыв и успех в новом жанре благодаря коллаборациям.

В заключение эксперт отметил, что не наблюдает негатива в адрес певицы, когда она смела экспортирует со стилями. В связи с этим он пророчит Кадышевой «полноценную, достойную, хорошую славу» и заслуженную вторую волну успеха.