Продюсер Дворцов назвал топ самых богатых и талантливых шоуменов России

Продюсер Сергей Дворцов считает, что количество российских шоуменов, создающих по-настоящему качественный контент и получающих за это очень высокие гонорары, крайне невелико, сообщает Общественная Служба Новостей .

В его личный топ входят максимум пять медийных персон, заслуживающих подобного признания.

«Если говорить о лучших шоуменах, которые входят в список моих любимчиков, тогда могу выделить Дмитрия Нагиева, Андрея Малахова, Павла Волю и Азамата Мусагалиева. Вот именно этих шоуменов можно назвать самыми богатыми и востребованными в нашей стране», — поделился Дворцов.

Он добавил, что этих артистов он, вслед за многими зрителями в стране, относит к истинным мастерам своего дела и профессионалам индустрии.

