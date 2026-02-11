Продюсер «Бригады» Александр Иншаков опроверг слухи о лишении прав

В Сети распространилась информация о том, что продюсера культового сериала «Бригада» Александра Иншакова лишили водительского удостоверения на год и восемь месяцев, после чего он связался с журналистами и опроверг сообщения, сообщает Mash .

Сообщалось, что Иншакова лишили водительского удостоверения сроком на 1 год и восемь месяцев. Основанием для такого решения послужил его отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По слухам, инцидент произошел ночью 19 декабря 2024 года на Смоленской-Сенной площади столицы, где его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожной полиции. По свидетельству инспекторов, от водителя ощущался запах алкоголя. Иншакову дважды было предложено пройти проверку на алкотестере в присутствии понятых, но оба раза он это предложение отклонил.

Судебное разбирательство прошло в отсутствие Иншакова, поскольку, согласно позиции суда, он был надлежащим образом извещен о дате и времени заседания. В основу решения легли предоставленные материалы: составленные инспекторами ГИБДД протоколы, официальный акт, фиксирующий отказ от освидетельствования, служебный рапорт и письменные показания привлеченных понятых.

В результате, в феврале 2025 года суд вынес постановление о наложении на Иншакова денежного штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишил его права управления транспортными средствами до октября 2026 года.

Однако Александр Иншаков вышел на связь с журналистами и заявил, что никаких судебных разбирательств не было, а его водительское удостоверение находится у него на руках.

