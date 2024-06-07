Продюсер Андреасян рассказал, как уговорил Петросяна впервые сняться в кино

Сарик Андреасян, который спродюсировал детский фильм «Манюня: Приключения в Москве», рассказал, как известный сатирик Евгений Петросян снялся в этой картине, сообщает «СтарХит» .

До этого фильма Петросян в кино вообще не снимался.

Андреасян лично познакомился с сатириком недавно, они сначала переписывались в соцсети. А потом договорились поужинать. За трапезой деятели искусства проговорили около 4 часов.

Продюсер и режиссер многих рассматривал на роль Григория Савельича в кино, но никто не подошел по образу лучше Петросяна. Ему позвонили за неделю до начала съемок.

«Я ему набрал, говорю: „Евгений Ваганович, это должны сделать только вы“. Он ответил: „Я слышал, что сейчас в кино все очень быстро“. Мы выслали сценарий, там уже примерки и так далее. Обаяли», — поделился продюсер.

По его словам, Петросян быстро понял, как и что делать, показал, что настоящий артист.