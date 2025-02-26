Продажи косметики Егора Крида упали на маркетплейсе

Продажи товаров EK COSMETICS, которая принадлежит рэперу Егору Криду, на маркетплейсе упали на 60–70%, сообщает SHOT .

Сейчас всего заказов на кремы, лосьоны и зубные пасты от Крида не превышают 100–200 в день на всю страну.

По информации сервиса SellerStats, последний нормальный период продаж косметики от звезды был в новогодние праздники, тогда фиксировалось порядка 1 тыс. заказов в день. Сейчас косметика в основном лежит на складах.

В день заказывают порядка 150 доставок, каждая примерно на 1 тыс. рублей. А 24 января вообще был только 41 заказ.

Кроме того, по информации источников, за последний месяц выручка от продаж была 8 млн рублей. После вычета расходов музыканту не хватит даже на запись клипа.

В организации косметического бизнеса Егору Криду помогала компания MIXIT, которая есть в совладельцах в виде «дочки» «Бьюти криэйшн». Ранее на такой же коллаборации разорилась фирма косметики от модели Анастасии Решетовой — «Багира косметик», ее начали ликвидировать.