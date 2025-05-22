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Приступ случился у звезды «Слова пацана» Ольги Лапшиной во время спектакля

Актрисе Ольге Лапшиной стало плохо в Театре Терезы Дуровой во время спектакля «Пигмалион», сообщает SHOT .

63-летней актрисе вызвали скорую помощь из-за сильной боли в области сердца.

Медики оказали артистке первую помощь, но от госпитализации Лапшина отказалась. Теперь ей предстоит пройти медобследование, чтобы врачи могли поставить точный диагноз.

Лапшина снялась свыше чем в 100 российских фильмах и сериалах, в том числе «Аутсорсе» и «Слове пацана».