Приставы арестовали жилье Глуховского* на Кутузовском проспекте в Москве

Приставы наложили арест на квартиру писателя Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте. Там он работал над романом «Метро-2035», сообщает SHOT .

Арест наложили из-за исполнительного производства, начатого против Глуховского*. У него есть долги за коммунальные услуги. С сентября 2024 года у писателя накопились около 100 тыс. рублей долга.

Квартиру площадью 50,8 квадратных метров на Кутузовском проспекте Глуховский* получил в наследство от бабушки. В ней есть дорогостоящая фамильная мебель, которой от 150 до 200 лет. Примерная стоимость жилья — 30 млн рублей.

До этого Глуховский* продал элитные авто BMW M850i, Range Rover, Porsche Panamera и переписал на маму иные элитные квартиры в центре Москвы. Цена имущества составила 210 млн рублей.

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.