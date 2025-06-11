Прикованная к коляске «Мисс мира» Безуглова и актер Перадзе тайно поженились

Общественный деятель, победительница конкурса «Мисс Мира — 2013» Ксения Безуглова, прикованная к инвалидной коляске, связала себя узами брака с актером Георгием Перадзе, сообщает aif.ru .

Безуглова предпочла сохранить предстоящее бракосочетание в тайне от широкой публики. Она пригласила самых близких людей на празднование своего дня рождения 8 июня, где и преподнесла всем неожиданный сюрприз.

Во время торжественной церемонии Перадзе трогательно признался Безугловой в своих чувствах, после чего пара обменялась обручальными кольцами. Затем актер взял свою избранницу на руки и закружил ее в танце.

В августе 2008 года Безуглова пережила тяжелую автомобильную аварию, которая привела к инвалидности. На момент трагедии она находилась в положении. Вопреки рекомендациям врачей, Безуглова приняла решение сохранить беременность, и в феврале 2009 года на свет появилась ее дочь Таисия. В 2013 году Безуглова одержала победу на международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках. Впоследствии она стала матерью еще двоих сыновей. В 2023 году россиянка расторгла брак с отцом своих детей.

Новым избранником Безугловой стал 40-летний актер Георгий Перадзе, получивший известность благодаря участию в сериалах «Триггер» и «Беспринципные».