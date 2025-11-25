Прикол или пиар: Безруков подал в суд на бизнес-леди из-за маски с его лицом

Бизнес-леди, на которую подал в суд Безруков: у меня нет масок с его лицом

В Сети появилась информация, что народный артист России Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу из Москвы. Ему не понравилось, что бизнес-леди продает маски с его лицом, однако та назвала ситуацию приколом или пиаром, сообщает «Подъем» .

В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы сообщили, что Безруков подал в суд на ИП Соболевская К. О. Предприниматель выставила на продажу на маркетплейсах товар под названием «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков» и тканевые маски с изображением лица актера.

В иске указано, что ИП незаконно распространяет персональные данные Безрукова. Истец просит запретить бизнес-леди продавать маски, а также взыскать с нее моральную компенсацию. При этом сама Соболевская никаких досудебных претензий не получала.

«Я обратилась в суд, но они говорят: „Ничего такого пока не знаем, никаких пока дел нет“. Может, это вообще просто какой-то прикол или пиар», — заявила предпринимательница.

Более того, она подчеркнула, что не производит маски. ИП продает детские игрушки и часто судится с теми, кто использует товары от их имени.

