Прикол или пиар: Безруков подал в суд на бизнес-леди из-за маски с его лицом
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В Сети появилась информация, что народный артист России Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу из Москвы. Ему не понравилось, что бизнес-леди продает маски с его лицом, однако та назвала ситуацию приколом или пиаром, сообщает «Подъем».
В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы сообщили, что Безруков подал в суд на ИП Соболевская К. О. Предприниматель выставила на продажу на маркетплейсах товар под названием «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков» и тканевые маски с изображением лица актера.
В иске указано, что ИП незаконно распространяет персональные данные Безрукова. Истец просит запретить бизнес-леди продавать маски, а также взыскать с нее моральную компенсацию. При этом сама Соболевская никаких досудебных претензий не получала.
«Я обратилась в суд, но они говорят: „Ничего такого пока не знаем, никаких пока дел нет“. Может, это вообще просто какой-то прикол или пиар», — заявила предпринимательница.
Более того, она подчеркнула, что не производит маски. ИП продает детские игрушки и часто судится с теми, кто использует товары от их имени.
