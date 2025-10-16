Пригожин считает, что у Валерии есть все шансы стать обладательницей «Грэмми»

Он подчеркнул, что его супруга имеет прекрасные перспективы стать первой российской артисткой, удостоенной этой знаменитой награды от американской Национальной академии искусств и науки звукозаписи.

Пригожин заявил, что уверен в успехе Валерии и ее возможности завоевать первенство в одной из номинаций.

«Вы знаете, многие с большим сомнением и издевками говорят о шансах моей супруги стать обладательницей этой престижной премии. Но точно не я. Я как раз очень верю в то, что мы сможем пробить этот железный музыкальный занавес, и русские песни вновь зазвучат за океаном и покорят сердца людей по всему миру. А тем, кто сомневается в этом, могу сказать одно: „Господа, оставьте свои сомнения где-то очень глубоко и далеко, обойдемся без мата. Завистники могут дальше кусать свои локти, но Валерия будет в топах“», — добавил продюсер.

Он уточнил, что певица была номинирована в категориях «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка».

