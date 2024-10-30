Пригожин прокомментировал плевок Фроси в Mia Boyka

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал инцидент с треш-блогером Фросей, чье настоящее имя Дарья Умнова, и певицей Mia Boyka. Блогерша плюнула на артистку во время шоу, сообщает NEWS.ru .

Продюсер заявил, что подобные поступки требуют судебного разбирательства. По его мнению, стремление к хайпу превратилось в хамство, и возвращение удара могло бы стать уроком для Фроси.

Пригожин подчеркнул, что общество погружается в сюрреалистическую атмосферу, где люди открыто оскорбляют друг друга без стыда и закона.

«Это ужас просто, это кошмар. Это говорит о невоспитанности, о необразованности», — добавил продюсер.

Он отметил, что такое поведение свидетельствует о низком уровне воспитания и образования, поскольку в 21 веке мир стремительно меняется, но многие продолжают действовать, словно выросли в диких условиях.