Пригожин ответил, что будет со звездами Comedy Club после закрытия шоу

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у каждого проекта есть свое начало и свой конец, и Comedy Club — не исключение. Вместе с тем он выразил уверенность, что комик Гарик Харламов точно «себе место найдет», сообщает Инфо24 .

«Я не могу сказать, кто от этого выиграет или проиграет. Харламов и многие другие нашли себе хорошую платформу под названием VK, поэтому им там тоже комфортно живется», — сказал Иосиф Пригожин.

При этом шумиха из-за закрытия телешоу не несет в себе цели создать пиар для нового проекта Харламова, считает продюсер. Пригожин также назвал Гарика суперталантливым человеком.

Накануне стало известно, что юмористическое телешоу Comedy Club закрывается после 19 лет в эфире. Последний выпуск выйдет на экраны 20 сентября в 21:00. В нем примут участие Гарик Харламов, звезды «Женского стендапа» Ольга Малащенко, Карина Мейханаджян и Белла Малу, актеры шоу «Однажды в России» и другие.